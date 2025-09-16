Fiestas Patrias bajo la lupa: ¿Cuántos chilenos reconocen manejar a exceso de velocidad?

Autoridades reforzaron el llamado a la responsabilidad en Fiestas Patrias, anunciando más de mil carabineros y 630 operativos en todo el país. Habrá retenes móviles, alcotest y narcotest en fondas y carreteras.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, advirtió que alcohol y conducción “no son compatibles”, mientras un estudio de ACHS-Datavoz reveló que 1 de cada 5 conductores maneja con riesgo, principalmente por exceso de velocidad.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Benjamín Silva, presidente de la Fundación Emilia, sobre los riesgos de manejar a exceso de velocidad y la responsabilidad que hay que tener cuando uno consume alcohol.