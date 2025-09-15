Sergio Gahona (UDI) por alza de Matthei en las encuestas: “El llamado es a la mesura”

Evelyn Matthei subió dos puntos en la última Cadem tras el primer debate presidencial, donde fue destacada por su “actitud presidencial” y considerada la segunda mejor evaluada después de Harold Mayne-Nicholls. En Chile Vamos valoraron su desempeño dialogante y sin errores, pese a los ataques de Franco Parisi, a los que respondió con calma.

El alza le permitió recortar distancia con José Antonio Kast y Jeannette Jara, ambos empatados en 24%. Con la campaña oficial por iniciar, en su comando ven el repunte como una oportunidad clave para proyectarse al balotaje.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Sergio Gahona, jefe de bancada de senadores de la UDI, sobre el repunte de Evelyn Matthei en las encuestas.

