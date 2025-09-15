Entrevistas

Hermann González por discrepancia del Ejecutivo: “Estar en medio de la polémica no es algo bueno para una institución como el BC”

Conversamos en Más Que Números con Hermann González, socio Valtin Consulting y coordinador macroeconómico de Clapes UC, para analizar el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central (BC), la discrepancia del Ejecutivo, y el dato de inflación.