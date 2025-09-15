Fiestas Patrias: ¿Cuál es el origen de la cueca y las fondas?

Las fondas nacieron tras la independencia como reuniones improvisadas en plazas y campos, donde campesinos levantaban ramadas con comida, vino y música criolla. Con el tiempo, se consolidaron como símbolo nacional, con más de 200 años de historia, visibles hoy en lugares como el Museo del Carmen de Maipú.

La cueca, llegada desde Lima a mediados del siglo XIX como zamacueca, se transformó en el baile nacional y en un fenómeno cultural múltiple: impulsó la poesía popular, dio origen a campeonatos y escuelas de baile en todo Chile, y evolucionó en estilos diversos. Durante la dictadura fue oficializada, pero luego renació con la cueca urbana, que introdujo nuevas formas de canto, instrumentos y expresiones más libres. Más que un baile, la cueca es hoy un paradigma cultural y performativo que refleja la identidad chilena en su diversidad.