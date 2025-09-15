Entrevistas

Fernando Gómez de DVA Capital sobre inversión en IA: “La velocidad a que está avanzando esto es abismante”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Fernando Gómez, Gerente General de DVA Capital, sobre el desempeño de las acciones tecnológicas y cómo la inversión de estas compañías en inteligencia artificial está redefiniendo sus perspectivas de crecimiento y oportunidades para los inversionistas.