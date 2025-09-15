Fernando Gómez de DVA Capital sobre inversión en IA: “La velocidad a que está avanzando esto es abismante”

Conversamos en Más Que Números con Fernando Gómez, Gerente General de DVA Capital, sobre el desempeño de las acciones tecnológicas y cómo la inversión de estas compañías en inteligencia artificial está redefiniendo sus perspectivas de crecimiento y oportunidades para los inversionistas.

🎙️#MásQueNúmeros | Fernando Gómez, Gerente General de DVA Capital: "La realidad es que el gran potencial es difícil estimarlo. Los ingresos relacionados a IA que se están manifestando en las compañías distan de las grandes inversiones que se están haciendo".