Estudio Activa Research: ¿Cuánto gastan los chilenos en las Fiestas Patrias?

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Alejandra Cabezas, gerente Insight Lab de Activa Research, para analizar los resultados del estudio Los Chilenos y las Fiestas Patrias.

El sondeo sobre las Fiestas Patrias 2025 muestra que para un 52,8% de los chilenos esta celebración es importante o muy importante. Los símbolos más representativos son las fondas, la bandera nacional y la Parada Militar. Este año solo un 19,3% viajará, cifra menor al 22,4% del año pasado y al 26% de 2019, siendo los jóvenes de 18 a 30 años y el grupo socioeconómico C1 quienes más se desplazarán.

Asimismo, reveló que el gasto promedio en celebraciones será de $132.000, diez mil pesos menos que en 2024, con grandes diferencias según nivel socioeconómico: el C1 proyecta $308.455, el C2 $216.565, el C3 $133.290 y el DE $91.345. Las actividades favoritas son los asados familiares, descansar en casa, asistir a fondas y ver la Parada Militar, mientras que las empanadas encabezan la lista de comidas típicas seguidas por el asado y el choripán. En bebidas, el terremoto se mantiene como el preferido, seguido de las bebidas sin alcohol, el vino y la cerveza.