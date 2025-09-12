Fiestas Patrias: El orgullo de ser chileno subió a 74%

El informe N°43 “Claves Ipsos” reveló que los chilenos sienten más orgullo de su identidad nacional este 2025: 74% se declara orgulloso de ser chileno, frente al 65% en 2024. La Cordillera de los Andes (61%), la bandera (57%) y el himno (57%) son los principales símbolos de orgullo, mientras que la democracia (20%) y la historia del país (39%) aparecen al final de la lista.

En cuanto a Fiestas Patrias, la mayoría mantiene sus tradiciones: asados (73%), reuniones familiares (69%) y colocar la bandera en casa (59%). La empanada (43%) y el terremoto (47%) lideran las preferencias gastronómicas. Un 34% planea gastar más que en 2024, principalmente por el alza de precios.

En el escenario presidencial, José Antonio Kast (26%) y Jeannette Jara (25%) son vistos como los que mejor representan el espíritu de estas celebraciones: Kast asociado a lo tradicional (asados y rayuela) y Jara a lo festivo (fondas y terremoto). Un 17% opina que ninguno refleja ese espíritu.