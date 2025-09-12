CPC por discrepancia del presidente Boric con el BC: “Uno puede tener opiniones distintas, pero no datos diferentes”

Conversamos en Más Que Números con Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para analizar el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central y la discrepancia del Ejecutivo, su relación con los distintos candidatos presidenciales y la actualidad de la economía chilena.

🎙️#MásQueNúmeros | Susana Jiménez, presidenta de la CPC, sobre IPoM y mercado laboral: “Lo del Presidente (Boric) es una opinión y lo del BC es un análisis técnico. Uno puede tener opiniones distintas, pero no datos diferentes”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/VgHTmY1zvB — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 12, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “Evidentemente en los candidatos de centroderecha y derecha hay bastantes coincidencias con sus agendas presidenciales”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/l1zXRu1etw — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 12, 2025