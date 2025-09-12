Carlos Lavín (CEAPI) y debut del ministro Grau en el Chile Day: “Bastante buena la exposición, concreta”

Conversamos en Más Que Números con Carlos Lavín, miembro del Consejo Empresarial para Alianza de Iberoamérica (CEAPI), directamente desde Madrid, España, donde se está realizando el Chile Day, que busca atraer a inversionistas y nuevos negocios a nuestro país, y que cuenta con la participación del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau.