Rodrigo Arellano, académico UDD: “Me gustó como enfrentó el debate Kaiser y Mayne-Nicholls”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Rodrigo Arellano, Vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, sobre el debate presidencial que se registró durante la jornada de ayer y que enfrentó a los ocho candidatos que aspiran con llegar a La Moneda.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Rodrigo Arellano, Vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD por debate presidencial: “Me gustó mucho como enfrentó el debate Kayser y Mayne-Nicholls”https://t.co/51iLPRblck pic.twitter.com/trSCn0d1FZ — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 11, 2025

🎙️#QuéHayDeNuevo | Rodrigo Arellano, Vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD por debate presidencial: “Esperaba un mejor desplante de Kast (…) cuando Parisi enfrentó a Matthei, ella salió muy bien parada”https://t.co/51iLPRblck pic.twitter.com/v3cFLmUJxR — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 11, 2025