Entrevistas

Rodrigo Arellano, académico UDD: “Me gustó como enfrentó el debate Kaiser y Mayne-Nicholls”

Imagen principal

 

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Rodrigo Arellano, Vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, sobre el debate presidencial que se registró durante la jornada de ayer y que enfrentó a los ocho candidatos que aspiran con llegar a La Moneda.