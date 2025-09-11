Ministra López por cuestionamientos a la calidad del Aeropuerto de Santiago: “Es liviano asignarle toda la responsabilidad”
Conversamos en Más Que Números con la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, sobre el Plan Nacional de Infraestructura, la inauguración del Puente Industrial, la remodelación del Aeropuerto de Santiago y el plan de contingencia para estas Fiestas Patrias.
🎙️#MásQueNúmeros | Ministra de Obras Públicas, Jéssica López:
“Hemos puesto mucho foco en acelerar la ejecución de los proyectos (…) Chile necesita mucha más infraestructura todavía”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/sV3gN8EB8S
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 11, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Ministra de Obras Públicas, Jéssica López:
“Los aeropuertos no están diseñados para la hora peak”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/LYMz6iMryi
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 11, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Ministra de Obras Públicas, Jéssica López, por Fiestas Patrias:
“Esperamos la salida de más de 1 millón de vehículos”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ixPTEwTDRk
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 11, 2025