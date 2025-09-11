Entrevistas

El balance de Sichel tras debate presidencial: Parisi vendedor de humo, Kast errático y Matthei ni ganó ni perdió

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien nos entregó todos los detalles de la Fonda Ñuñoa Corazón de Chile 2025, que se desarrollará en el Parque Estadio Nacional entre el 17 y el 21 de septiembre. Asimismo, el abogado y político abordó la contingencia nacional a propósito del primer debate presidencial televisado en que participaron los ocho candidatos a La Moneda.