Diputados Undurraga y Yeomans analizan el debate presidencial: reparos al formato, críticas a Kast y elogios a Mayne-Nicholls
En Lo que Faltaba conversamos con la diputada del Frente Amplio y vocera del comando de Jeannette Jara, Gael Yeomans, y con el diputado e integrante de la Comisión de Defensa Nacional, Francisco Undurraga. Junto a ellos analizamos el desempeño de los candidatos en el primer debate presidencial televisado.
Diputado Undurraga por debate presidencial:
"La gran pregunta es si los requisitos para ser candidato son un poco laxos"

Gael Yeomans por debate presidencial:
"Hay algunos candidatos que uno se pregunta a quién representan más allá de su partido"

Gael Yeomans por debate presidencial:
"Ella (Jeannette Jara) tuvo el mismo tiempo para responder que para exponer sus ideas"

Gael Yeomans por debate presidencial:
"He visto solamente a dos candidatas atacadas: Jeannette Jara y Evelyn Matthei"

Diputado Undurraga por acusación de "traición" de Parisi contra Matthei:
"Al señor Parisi se le olvida que la realidad chilena es de unión cuando hay una catástrofe"

Diputado Undurraga por debate presidencial:
"MEO es un astro de las comunicaciones"

Gael Yeomans por debate presidencial:
"Todos se dedicaron al ataque, menos Evelyn Matthei"
