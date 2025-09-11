Bernardo Larraín: “Encuentro incomprensible que no se ponga como tema protagónico la concesibilidad del litio”
Conversamos en Más Que Números con Bernardo Larraín, presidente de Empresas CMPC y director de Pivotes, para analizar lo que dejó el primer debate presidencial, la actualidad del sector forestal y los últimos ataques en la región de La Araucanía.
🎙️#MásQueNúmeros | Bernardo Larraín, presidente de Empresas CMPC, y debate presidencial:
“Lamentablemente un debate con ocho candidatos y con tres minutos por tema no es el espacio propicio para ello”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/tADHOz0HHW
🎙️#MásQueNúmeros | Bernardo Larraín, presidente de Empresas CMPC:
“Es lamentable que por situación de inseguridad no podemos ‘expandir’ la frontera del sector forestal plantando más”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/e5AMQbPAen
🎙️#MásQueNúmeros | Bernardo Larraín, presidente de Empresas CMPC:
“Encuentro incomprensible que no se ponga como tema protagónico la concesibilidad del litio”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/i2BMpfUaLx
