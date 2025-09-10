Senador Araya (PPD) arremete contra el Gobierno por multa del voto obligatorio: “Es un win-win para la derecha”

El Senado logró destrabar el acuerdo entre gobierno y oposición para aplicar multas a los chilenos que no voten en las próximas elecciones y, a futuro, restringir el sufragio de los extranjeros.

La Comisión de Constitución resolvió el riesgo de inconstitucionalidad eliminando del artículo 15 de la Constitución la palabra “electores”, lo que permite que la multa recaiga solo en ciudadanos chilenos. Esa sanción regirá únicamente para los comicios de este año, gracias a una norma transitoria impulsada por la senadora Luz Ebensperger (UDI), mientras que desde 2026 la ley deberá definir el marco definitivo, incluyendo la posibilidad de multar también a extranjeros.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con el senador PPD, Pedro Araya, sobre su negativa en contra del proyecto que busca reponer la multa por no votar.

