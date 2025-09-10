Presidente del Consejo Minero celebra fusión de Anglo y Teck: “(Chile) gana un grupo minero más sólido”

Conversamos en Más Que Números con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, sobre el libro Minería en Números, la actualidad del sector y la fusión de Anglo y Teck.

🎙️#MásQueNúmeros | Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, por fusión de Anglo y Teck: “Es una muy buena noticia. Es una fusión importante, los va a transformar en el tercer productor de cobre en Chile”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/KuEsCC08rK — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 10, 2025