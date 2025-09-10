Presidente del Consejo Minero celebra fusión de Anglo y Teck: “(Chile) gana un grupo minero más sólido”
Conversamos en Más Que Números con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, sobre el libro Minería en Números, la actualidad del sector y la fusión de Anglo y Teck.
🎙️#MásQueNúmeros | Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, por fusión de Anglo y Teck:
“Es una muy buena noticia. Es una fusión importante, los va a transformar en el tercer productor de cobre en Chile”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/KuEsCC08rK
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 10, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, por fusión de Anglo y Teck:
“(Chile) gana un grupo minero más sólido, genera eficiencia y sinergia, una potencia comercial importante”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/Vgz3NkgI7K
