Dra. Sofía Salas y proyecto de eutanasia: “Me parece fundamental que se resguarde la objeción de conciencia del personal”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Sofía Salas, docente investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, sobre el proyecto de ley de eutanasia –que establece el derecho a recibir asistencia médica para acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable- el cual fue aprobado en general en la Comisión de Salud del Senado.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Dra Sofía Salas, por aprobación en general del proyecto de eutanasia: “Me parece fundamental que se resguarde la objeción de conciencia del personal que participa o va a participar del procedimiento”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/kIE1VeKDF9 — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 10, 2025