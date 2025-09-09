Senador Castro por renuncia de Vidal a TVN tras cuestionamientos de Kast: “No era conveniente que se hubiera mantenido en el cargo”

La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Eutanasia por 3 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa busca permitir que personas con enfermedades terminales e incurables puedan optar voluntariamente por asistencia médica para acelerar su muerte.

El senador Sergio Gahona (UDI) hizo reserva de constitucionalidad, lo que podría llevar el debate al Tribunal Constitucional. Ahora, el proyecto pasará a la Sala del Senado para su votación en general y luego volverá a la comisión para su discusión en particular.

El Gobierno valoró el avance y reafirmó su intención de aprobar la ley durante la administración Boric, mientras que la oposición acusó motivaciones ideológicas y criticó que se priorice esta discusión sobre otros problemas de salud.

En entrevista con Lo que Faltaba, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió al debate que existe en torno al proyecto de la Eutanasia, como también a la polémica salida de Francisco Vidal del directorio de Televisión Nacional de Chile.

