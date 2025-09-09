Presidenta de la Sofofa destaca reunión con altos representantes de la Casa Blanca: “Hemos podido percibir un trato deferente”
Conversamos en Más Que Números con Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quien se encuentra en Washington D. C., Estados Unidos, para reunirse con representantes del entorno cercano del presidente Donald Trump con el fin de posicionar a Chile como un aliado clave en el abastecimiento de minerales críticos. En esta visita al país norteamericano, también participan Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, y Arturo Clément, presidente de SalmonChile.
La empresaria chilena destacó la importancia de estas instancias para el desarrollo de nuestro país, en momentos de tensión internacional. Asimismo, se refirió a la fusión de Anglo American y Teck, y a su agenda actual con el gobierno en el tramo final de la administración del presidente Gabriel Boric.
🎙️#MásQueNúmeros | Rosario Navarro, presidenta de Sofofa:
“Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con altos representantes de la Casa Blanca (…) han sido reuniones estratégicas, hemos podido percibir un trato deferente”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/qSvKvhl7H4
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 9, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, sobre fusión de Anglo American y Teck:
“Hay que estar observando bien de cerca (…) me parece una súper buena noticia”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/Z897QblQ3Q
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 9, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Rosario Navarro, presidenta de Sofofa:
“Los gobiernos se juegan hasta el último día que les toca estar gobernando y tenemos una agenda bien específica”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/rPKfabfhJX
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 9, 2025