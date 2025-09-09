Entrevistas

Presidenta de la Sofofa destaca reunión con altos representantes de la Casa Blanca: “Hemos podido percibir un trato deferente”

Conversamos en Más Que Números con Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quien se encuentra en Washington D. C., Estados Unidos, para reunirse con representantes del entorno cercano del presidente Donald Trump con el fin de posicionar a Chile como un aliado clave en el abastecimiento de minerales críticos. En esta visita al país norteamericano, también participan Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, y Arturo Clément, presidente de SalmonChile.

La empresaria chilena destacó la importancia de estas instancias para el desarrollo de nuestro país, en momentos de tensión internacional. Asimismo, se refirió a la fusión de Anglo American y Teck, y a su agenda actual con el gobierno en el tramo final de la administración del presidente Gabriel Boric.