Entrevistas

Hernán Rosas ante críticas al canal: “Si los candidatos quieren hablar de TVN que hablen de cuál es su proyecto de televisión pública”

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Hernán Rosas, representante de los trabajadores en el directorio de TVN, sobre la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio del canal estatal ante los cuestionamientos del candidato republicano, José Antonio Kast, y su asesor, Cristián Valenzuela, respecto de su pluralismo. 