Economista Sergio Lehmann ante próximo IPoM: “No creo que haya cambios fundamentales”
Conversamos en Más Que Números con Sergio Lehmann, economista jefe de banco BCI, sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación del 0,0% y las expectativas para el IPoM.
🎙️#MásQueNúmeros | Sergio Lehmann, economista jefe de banco BCI:
"El BC mira la inflación a 6 meses 2 años plazo (…) cuando decide qué hacer con la política monetaria hoy día, no está mirando la inflación de hoy".
Sergio Lehmann, economista jefe de banco BCI:
"El mercado está jugado a que la reunión del 17 de septiembre, la Fed va a bajar su tasa en 25 puntos base".
Sergio Lehmann, economista jefe de banco BCI, sobre próximo IPoM:
"No creo que haya cambios fundamentales".
