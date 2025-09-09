Depresión estacional: ¿Cómo puede impactar la llegada de la primavera a nuestro estado de ánimo?

Con la llegada de la primavera, algunas personas experimentan alegría y energía, pero otras sufren lo contrario: tristeza, desmotivación y cansancio. Los especialistas explican que esto se debe al trastorno afectivo estacional, provocado por los cambios en la cantidad de luz solar. Este fenómeno puede afectar especialmente a quienes tienen una vulnerabilidad genética o antecedentes de trastornos del ánimo, y es más frecuente en mujeres.

Los síntomas incluyen bajo ánimo prolongado, falta de interés, alteraciones del sueño, apetito y libido. El tratamiento varía según la gravedad: luminoterapia, psicoterapia o medicamentos. Los expertos enfatizan en consultar a un especialista y derribar el estigma asociado a la depresión, recordando que no es una debilidad, sino un problema de salud.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Emilio Sagredo, Académico de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián, sobre la Depresión Estacional.