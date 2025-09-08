Pablo Lacoste por derrota de Javier Milei en elecciones en Buenos Aires: “Va a tener que hacer una autocrítica”

El peronismo, liderado por Axel Kicillof, se impuso en un bastión bonaerense, frustrando las expectativas de La Libertad Avanza y golpeando al presidente Javier Milei, quien nacionalizó la contienda en medio de la crisis económica y acusaciones de corrupción. Kicillof celebró el resultado como un “triunfo para los argentinos y argentinas”, mientras que Milei reconoció la derrota, aunque ratificó que no cambiará el rumbo de su gobierno y fijó como objetivo las legislativas del 26 de octubre.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Pablo Lacoste, doctor en Estudios Internacionales y académico de la USACH, sobre las causas que gatillaron la abrupta derrota del partido de Javier Milei en los comicios.

🎙️#LoQueFaltaba | Pablo Lacoste, doctor en Estudios Internacionales por triunfo del Peronismo en Argentina: “Milei se rodea de gente extraña (…) todo esto es una falta de oficio, ningún político se rodearía de ese tipo de gente”https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/tt0G7tSScB — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 8, 2025