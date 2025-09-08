Entrevistas

Pablo Lacoste por derrota de Javier Milei en elecciones en Buenos Aires: “Va a tener que hacer una autocrítica”

El peronismo, liderado por Axel Kicillof, se impuso en un bastión bonaerense, frustrando las expectativas de La Libertad Avanza y golpeando al presidente Javier Milei, quien nacionalizó la contienda en medio de la crisis económica y acusaciones de corrupción. Kicillof celebró el resultado como un “triunfo para los argentinos y argentinas”, mientras que Milei reconoció la derrota, aunque ratificó que no cambiará el rumbo de su gobierno y fijó como objetivo las legislativas del 26 de octubre.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Pablo Lacoste, doctor en Estudios Internacionales y académico de la USACH, sobre las causas que gatillaron la abrupta derrota del partido de Javier Milei en los comicios.