Nathan Pincheira, economista jefe de FYNSA: “El tema inflacionario ya se controló hace un tiempo”
Conversamos en Más Que Números con Nathan Pincheira, economista jefe de FYNSA, para analizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto, el cual anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 2,9% en el año y de 4,0% a doce meses.
"El tema inflacionario ya se controló hace un tiempo".


🎙️#MásQueNúmeros | Nathan Pincheira, economista jefe de FYNSA, sobre próximo IPoM:

