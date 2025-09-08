Juan Manuel Astorga: La contundente derrota de Javier Milei en elecciones en Buenos Aires

Pese a las polémicas recientes, el presidente argentino Javier Milei tenía la esperanza que las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires le dieran un respiro. Sin embargo, los resultados solo profundizaron la crisis que vive el mandatario trasandino: Fuerza Patria, agrupación de diversas fuerzas peronistas opositoras, aplastó a su movimiento La Libertad Avanza en los comicios del mayor distrito electoral del país.

El peronismo se impuso 47% contra 34% y ganó en seis de las ocho secciones electorales que componen la provincia de Buenos Aires, incluyendo las dos más pobladas.

Considerando que Milei planteó esta elección como una antesala que definiría la tendencia de los próximos comicios nacionales del 26 de octubre, los resultados representan un duro golpe contra su gobierno y propuesta política.

El propio presidente argentino lo reconoció así, esbozando en una conferencia que “en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota”.

¿Qué pasó? Te lo explica Juan Manuel Astorga.