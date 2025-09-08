Elisa Loncon: “No quiero el estigma del terrorismo para la región (de La Araucanía)”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Elisa Loncon, candidata al Senado, sobre su trayectoria y propuestas. Asimismo, abordó la contingencia nacional, el tercer aniversario del Rechazo y sobre si hay o no terrorismo en región de La Araucanía.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Elisa Loncon, candidata al Senado: “No quiero el estigma del terrorismo para la región (de La Araucanía)”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ZJzSj7Hb9c — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 8, 2025