Alejandro Guin Po y guerra comercial: “China ha sabido moverse astutamente”
Conversamos en Más Que Números con Alejandro Guin Po, Estratega Macro Asset Allocation de LarrainVial Asset Management, sobre la reciente reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.
🎙️#MásQueNúmeros | Alejandro Guin Po de LarrainVial Asset Management, sobre BRICS:
“China va a seguir siendo un socio bien potente”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/zDkwwRRQFe
