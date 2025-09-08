Entrevistas

Alcalde de San Bernardo por crisis de seguridad: “Es desafortunado decir que estamos mejor”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, sobre los recientes hechos de violencia en la comuna. El jefe comunal calificó la situación como crítica, advirtiendo un preocupante aumento en el uso de armas de fuego entre los jóvenes. Además, cuestionó la falta de “coraje” para implementar medidas efectivas y criticó al Gobierno por instalar la idea de que “estamos mejor” en materia de seguridad, pese a la realidad que se vive en los territorios.