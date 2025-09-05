Matías Acevedo y comisión asesora: “Si fuera el ministro Grau presentaría como urgencia las propuestas”
Conversamos en Más Que Números con Matías Acevedo, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales U Andes, exdirector de Presupuestos e integrante de la comisión asesora de Hacienda, para abordar el informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público.
🎙️#MásQueNúmeros | Matías Acevedo, integrante de la comisión asesora de Hacienda:
“El presupuesto tiene flexibilidad y en la medida en que el gobierno tenga fondos soberanos o activos líquidos puede aumentar el gasto. Una de las medidas que proponemos es limitar esa atribución”. pic.twitter.com/grr4SevSrj
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 5, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Matías Acevedo, integrante de la comisión asesora de Hacienda:
“Si estuviera en los zapatos del ministro Grau, presentaría como urgencia todas estas propuestas mañana”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/6LTQUWvpUK
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 5, 2025