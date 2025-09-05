Entrevistas

Matías Acevedo y comisión asesora: “Si fuera el ministro Grau presentaría como urgencia las propuestas”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Matías Acevedo, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales U Andes, exdirector de Presupuestos e integrante de la comisión asesora de Hacienda, para abordar el informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público. 