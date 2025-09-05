Ignacio Imas por voto obligatorio sin multa: “Lo que ocurre en el Congreso es una chambonada”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, para analizar la contingencia nacional, marcada por el polémico despacho del voto obligatorio sin multa y la red de bots en medio de la campaña presidencial.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ignacio Imas de Imaginacción, por voto obligatorio sin multa:
“Lo que ocurre en el Congreso es una chambonada completa. No puede ser que a menos de tres meses de una elección continuemos hablando de las reglas”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/m8EAdLtoxC
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 5, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ignacio Imas de Imaginacción:
“Estamos en una lógica de sentimentalismos y de liderazgos más que algo programático”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/E9gZCpBgIN
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 5, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ignacio Imas de Imaginacción:
“La probabilidad que (Matthei) repunte es bastante baja debido a que ella no logra tener un relato coherente definitivo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/FTN6gbY0yn
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 5, 2025