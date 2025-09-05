Entrevistas

Ignacio Imas por voto obligatorio sin multa: “Lo que ocurre en el Congreso es una chambonada”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, para analizar la contingencia nacional, marcada por el polémico despacho del voto obligatorio sin multa y la red de bots en medio de la campaña presidencial. 