Guarequena Gutiérrez por tensiones entre EE.UU y Venezuela: “Aunque cada vida cueste, necesitamos ayuda internacional”

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló tras la destrucción de una lancha venezolana por tropas estadounidenses, hecho que dejó 11 muertos. Mientras la opositora María Corina Machado respaldó las operaciones de EE.UU. contra el narcotráfico y llamó a Chile a reconocer al Cartel de los Soles como organización terrorista, el chavismo reaccionó con dureza: Diosdado Cabello la acusó de “desubicada” y negó los vínculos del régimen con el narcotráfico, calificando las denuncias como “historias de Netflix”.

En paralelo, Donald Trump ordenó el envío de 10 aviones F-35 a Puerto Rico, reforzando la presencia militar estadounidense en el Caribe. El Pentágono denunció que cazas venezolanos sobrevolaron un destructor norteamericano en aguas internacionales, llamándolo un “acto provocador”. Maduro, por su parte, acusa a Washington de querer un cambio de régimen y convocó a la población a sumarse a la milicia voluntaria para defender al país.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Guarequena Gutiérrez, académica de la Universidad del Alba y exembajadora venezolana, sobre la tensión que existe entre Estados Unidos y el caribe.

