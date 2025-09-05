George Lever, gerente de Estudios CCS: “Lo que muestran las cifras del mercado laboral es muy preocupante”

Conversamos en Más Que Números con George Lever, Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), para analizar el sector retail chileno. Asimismo, nos contó su paso por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

El sector supermercadista chileno consolida su recuperación con alzas sostenidas en ventas, fuerte expansión del e-commerce y millonarias inversiones proyectadas, apoyado en mayor confianza del consumidor y un cambio estructural hacia un desarrollo más inclusivo y tecnológico.