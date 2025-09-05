Día del Vino 2025: actividades, ferias y catas para celebrar

El pasado jueves 4 de septiembre, más de cien personas se reunieron en el Club de la Unión de Santiago para celebrar el Día Nacional del Vino, en una ceremonia organizada por ANIAE, la Cofradía del Mérito Vitivinícola y la Asociación Vinos de Chile. La actividad contó con la presencia de autoridades como la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y el gobernador Claudio Orrego, además de representantes del rubro vitivinícola.

La conmemoración, instaurada oficialmente en 2015, cumplió 10 años y recordó los 480 años desde la primera mención del vino en Chile. En los discursos, se destacó al vino como sinónimo de historia, identidad, tradición e innovación, además de su rol en la cultura y economía nacional. La jornada incluyó pie de cueca y un brindis de honor con vino Carmenère, reafirmando al vino chileno como parte esencial del patrimonio y la identidad del país.

Conversamos en Qué hay de Nuevo con Angélica Valenzuela, Directora Comercial de Vinos de Chile, sobre las actividades que se realizarán durante el fin de semana para celebrar esta fecha nacional.