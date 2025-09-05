Daniel Daccarett y programas de candidatos: “Es bien pobre lo que hablan de emprendimiento e innovación”
Conversamos en Más Que Números con Daniel Daccarett, empresario, emprendedor y fundador de Emprende Tu Mente, sobre el ETM Day 2025 y la actualidad del sector Pyme.
🎙️#MásQueNúmeros | Daniel Daccarett, fundador de Emprende Tu Mente:
“Emprendedor es una actitud de vida”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/5s1IJho0I3
🎙️#MásQueNúmeros | Daniel Daccarett, fundador de Emprende Tu Mente:
“Esto de que el empresario es el malo y el emprendedor es el bueno, no, esto es exactamente lo mismo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/znyJZJHrku
