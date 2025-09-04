Lucía Dammert y crimen organizado: “En América Latina ya no existen los países excepcionales”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Lucía Dammert, socióloga y académica de la USACH, quien nos contó todos los detalles sobre su nuevo libro, Anatomía del poder ilegal, en el cual aborda cómo el crimen organizado en América Latina ha creado poderosos mercados ilegales que erosionan al Estado, se nutren de la corrupción y se sostienen con violencia. Frente al modelo de mano dura de Nayib Bukele, Dammert advierte que la seguridad no se resuelve solo con represión, sino enfrentando las raíces sociales y políticas que permiten el avance del poder ilegal.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Lucía Dammert sobre su libro ‘Anatomía del Poder Ilegal’: “El fenómeno criminal que más afecta hoy día a los latinoamericanos es la extorsión”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/2TKQz9BPLP — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 4, 2025

🎙️#QuéHayDeNuevo | Lucía Dammert sobre su libro ‘Anatomía del Poder Ilegal”: “Necesitamos mucho programa preventivo y creo que de eso hay poco (en programas de los candidatos)”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/s8OdEbzQ02 — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 4, 2025