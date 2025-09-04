Integrante del equipo de vivienda de Matthei: “Como país no hemos tenido buenas herramientas para evitar las tomas”
Conversamos en Más Que Números con Guillermo Rolando, integrante del equipo de vivienda del programa de Evelyn Matthei y exsubsecretario de Vivienda, para abordar el déficit habitacional en nuestro país, el problema de las tomas y la propuesta ‘Pie Cero’ de la candidata de Chile Vamos.
🎙️#MásQueNúmeros | Guillermo Rolando, integrante del equipo de vivienda de Matthei:
“Las familias jóvenes de segmentos medios le es muy difícil (…) una de las barreras más grandes es el pie, nadie tiene 20 millones debajo de un colchón”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/4eLzBTKQiQ
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 4, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Guillermo Rolando, integrante del equipo de vivienda de Matthei, sobre megatoma de San Antonio:
“Como país no hemos tenido buenas herramientas para que rápidamente, apenas hay una toma de terreno, evitar que eso ocurra”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/kS9vOytftH
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 4, 2025