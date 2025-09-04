Economista Iván Carrino sobre situación argentina: “Este no es el mejor momento de la gestión Milei”
Conversamos en Más Que Números con Iván Carrino, economista argentino e investigador asociado de Faro UDD, para abordar la situación que atraviesa el país vecino y la cuestionada gestión del presidente Javier Milei.
🎙️#MásQueNúmeros | Iván Carrino, investigador asociado de Faro UDD, sobre situación en Argentina:
“Este no es el mejor momento de la gestión Milei”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/YsUyvxu6ZT
