Entrevistas Economista Iván Carrino sobre situación argentina: “Este no es el mejor momento de la gestión Milei” Conversamos en Más Que Números con Iván Carrino, economista argentino e investigador asociado de Faro UDD, para abordar la situación que atraviesa el país vecino y la cuestionada gestión del presidente Javier Milei. 🎙️#MásQueNúmeros | Iván Carrino, investigador asociado de Faro UDD, sobre situación en Argentina: “Este no es el mejor momento de la gestión Milei”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/YsUyvxu6ZT — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 4, 2025

