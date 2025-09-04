Diputado Moreira apunta a Kast y Republicanos por bots: “aquí hay algo concertado y alguien de su partido está detrás de todo esto”

Evelyn Matthei reiteró que hace dos meses denunció una campaña de desinformación en su contra, tras revelarse en un reportaje de Chilevisión la existencia de una red de bots que la atacó a ella y a la candidata oficialista Jeannette Jara. Matthei dijo que decidió enfocarse en transmitir esperanza y propuestas para el país, dejando de lado polémicas.

Desde el comando de Jara, Ricardo Lagos Weber pidió a José Antonio Kast pronunciarse sobre la supuesta vinculación de personas cercanas al Partido Republicano con esta red. En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que Matthei “tenía razón” en su denuncia, aunque descartó acciones judiciales para no judicializar la campaña, aunque dejó abierta la posibilidad de que la fiscalía investigue si surgen nuevos antecedentes.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Cristhian Moreira, diputado de la UDI, sobre “el ejército de bots” que se destapó tras el reportaje.

