Daniel Halpern por caso de “Red de bots”: “Estoy absolutamente convencido que Kast no está detrás de esto”

Un reportaje de Chilevisión reveló la existencia de una red de bots y trolls coordinados que estarían detrás de ataques en redes sociales contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara. Entre los identificados figura Ricardo Inaiman, alias Neuroc, acusado de hostigar a personas y de difundir rumores sobre un supuesto Alzheimer de Matthei. También se mencionó la cuenta Patitoo_Verde, presuntamente vinculada a un integrante del directorio de Canal 13, Patricio Góngora, que habría atacado al gobierno y a Jara.

El caso generó duras reacciones: Jara emplazó a José Antonio Kast a aclarar si Republicanos están detrás de estas prácticas, mientras que el gobierno, a través de la ministra Camila Vallejo, condenó el uso de cuentas anónimas para instalar mentiras y odio, advirtiendo que se trata de un hecho “muy grave” que socava la democracia.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Daniel Halpern, experto en comunicación estratégica y medios digitales, sobre la utilización de bots en las redes sociales.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Daniel Halpern, experto en comunicación estratégica y medios digitales por polémica de “red de bots”: “Hay intencionalmente una generación de contenidos falsos”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/FpylIz97JX — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 4, 2025