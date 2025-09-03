Entrevistas Rally IPSA: Gutenberg Martínez apunta a acuerdo por pensiones y año de elecciones Conversamos en Más Que Números con Gutenberg Martínez Alvear, gerente de Inversiones Quest Capital, para analizar el crecimiento del IPSA y el estado de la banca. 🎙️#MásQueNúmeros | Gutenberg Martínez Alvear, gerente de Inversiones Quest Capital, y crecimiento del IPSA: “Hemos tenido varias cosas, el acuerdo de las pensiones (…) también estamos en un año de elecciones”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/lGog0zVpkX — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 3, 2025 🎙️#MásQueNúmeros | Gutenberg Martínez Alvear, gerente de Inversiones Quest Capital: “Hay espacio para que eventualmente sea más, SQM está en un mercado muy interesante”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/M0ThA1f1me — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 3, 2025

