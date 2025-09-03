Entrevistas

Pepe Auth y arremetida oficialista para eliminar multa por no votar: “Como alguien que militó en la centroizquierda, me avergüenza”

Tras el rechazo a la multa por no votar, la oposición acusó a la ministra Macarena Lobos de incumplir un compromiso de alinear al oficialismo para aprobar la medida y avanzar en la reforma sobre voto de extranjeros. El proyecto pasó al Senado sin sanciones, lo que desató la molestia de las bancadas opositoras, que anunciaron medidas: no tramitarán proyectos del gobierno en comisiones donde tienen presencia ni darán votos para que los subsecretarios ingresen a la Sala de la Cámara.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Pepe Auth, exdiputado y experto electoral, sobre el debate que ha girado en torno al voto obligatorio.

 