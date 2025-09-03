“No es una atribución de él”: Gonzalo Durán responde a cuestionamientos del alcalde de Independencia por Supercopa
En Qué hay de Nuevo conversamos con Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, sobre el plan de seguridad para estas Fiestas Patrias, incluyendo las fiscalizaciones y medidas de contingencia que se implementarán durante las celebraciones. Además, abordó la realización de la polémica Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana y aumento de actos delictivos en Fiestas Patrias:
"Es importante que tengamos mayor presencia policial en el territorio"
🎙️#QuéHayDeNuevo | Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana por realización de la Supercopa:
"Hay que procurar que se hagan los partidos"
🎙️#QuéHayDeNuevo | Delegado presidencial de la Región Metropolitana ante negativa del alcalde de Independencia a realizar Supercopa:
"Esta no es una atribución del alcalde"
