Antonio Amadori de Gold Fields y propuestas presidenciales: “Cualquier iniciativa que empuje la celeridad de la permisología la vamos a apoyar”

Conversamos en Más Que Números con Antonio Amadori, gerente de Asuntos Externos Gold Fields, para analizar la actualidad del mercado del oro y la inversión en contexto electoral.

🎙️#MásQueNúmeros | Antonio Amadori, gerente de Asuntos Externos Gold Fields: “Cualquier iniciativa que empuje a la celeridad de la permisología nosotros la vamos a apoyar y he visto que las distintas candidaturas apuntan a eso”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/BNS6RxdJlJ — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 3, 2025