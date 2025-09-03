Andrés Neuman y la vida de María Moliner: “Ella se pasó la vida contestando al canon de la lengua”
El libro Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neuman, narra la vida de María Moliner, la creadora del célebre diccionario que, según García Márquez, es “el más completo, útil y divertido de la lengua castellana”. A través de una mezcla de investigación e imaginación, el autor retrata a Moliner desde su infancia hasta su vejez, mostrando su trabajo como bibliotecaria en la República, su candidatura a la Real Academia y la resistencia cultural que ejerció en plena dictadura franquista. La obra plantea una hipótesis sugerente: que su diccionario fue también una autobiografía encubierta, y reivindica a una mujer que vivió a contracorriente, explorando el poder de las palabras como acto de resistencia y memoria.
