Alcalde de Arica sobre legalizar autos robados en Bolivia: “Es difícil pensar que un candidato pueda utilizar estas armas para sumar más votos”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Orlando Vargas, alcalde de Arica, sobre la polémica propuesta del candidato presidencial boliviano, Rodrigo Paz, de legalizar los autos robados o “chutos” y el reciente caso de corrupción en la región donde fueron detenidos cinco funcionarios públicos. 