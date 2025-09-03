Alcalde de Arica sobre legalizar autos robados en Bolivia: “Es difícil pensar que un candidato pueda utilizar estas armas para sumar más votos”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Orlando Vargas, alcalde de Arica, sobre la polémica propuesta del candidato presidencial boliviano, Rodrigo Paz, de legalizar los autos robados o “chutos” y el reciente caso de corrupción en la región donde fueron detenidos cinco funcionarios públicos.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Orlando Vargas, alcalde de Arica, e idea de candidato boliviano de legalizar autos robados:
“Es imposible controlar miles de pasos ilegales en los 600 km que tenemos en la frontera con Bolivia”. pic.twitter.com/VJROQozRxm
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 3, 2025