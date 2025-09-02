Ministro Boccardo desdramatiza “temor” por negociación ramal: “Es un debate normal en muchos países”
Conversamos en Más Que Números con el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, para analizar el mercado, si existe o no una “crisis laboral” en Chile, la negociación ramal y el inicio del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo:
"Lo ha señalado Andrea Repetto y José De Gregorio, que más que una crisis laboral, lo que hay es un cambio estructural del mercado del trabajo".
Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo:
"No nos podemos acostumbrar a tasas de desocupación de sobre los 8 puntos".
Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, sobre negociación ramal:
"Lo que nos parece complejo es que nos neguemos a debatir este tipo de dilemas (…) desdramatizaría este temor, es un debate normal en muchos países del mundo".
Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo:
"El país tiene una cantidad importante de feriados (…) no está en nuestra agenda impulsar feriados adicionales".
