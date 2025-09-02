Gobernabilidad y paz social: Subsecretario Ramos sostiene que declaraciones de Ruth Hurtado “carecen de fundamento”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, sobre el plan “Un 18 Seguro”, la consulta indígena en la Macrozona Sur y el debate sobre la “paz social” instalado por la oposición.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y consulta indígena:
“Siempre hay una desconfianza sobre lo que se va a consultar y cuesta y lleva tiempo que todas las comunidades puedan acceder al fondo de lo que se está consultando”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/sbiq78Ebiy
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 2, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, responde a dichos de secretaria general del Partido Republicano:
“Carecen de fundamento aquellas declaraciones que dicen que un sector como el nuestro no va a dejar gobernar a otro”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/gOo16Jn8yx
