Gobernabilidad y paz social: Subsecretario Ramos sostiene que declaraciones de Ruth Hurtado “carecen de fundamento”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, sobre el plan “Un 18 Seguro”, la consulta indígena en la Macrozona Sur y el debate sobre la “paz social” instalado por la oposición.

Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y consulta indígena: "Siempre hay una desconfianza sobre lo que se va a consultar y cuesta y lleva tiempo que todas las comunidades puedan acceder al fondo de lo que se está consultando".