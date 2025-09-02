Fogaes y subsidio dinamizan la venta de casas y departamentos en 2025
Conversamos en Más Que Números con Daniel Serey, chief research officer de TOCTOC, sobre el impacto del subsidio a la vivienda y el Fondo de Garantía Estatal (Fogaes).
El mercado inmobiliario chileno, que ha enfrentado en los últimos años ventas más bajas y altas tasas de interés, muestra señales de recuperación en 2025. Según TOCTOC, la segunda mitad del año podría dinamizarse, con expectativas de crecimiento de hasta un 7% y una reducción significativa de los desistimientos de compra. Aunque las ventas de departamentos y casas siguen cayendo levemente, el tiempo de venta se acorta y los precios muestran estabilidad, reflejando un mercado más activo y optimista que en 2024.
🎙️#MásQueNúmeros | Daniel Serey, chief research officer de TOCTOC:
“Junio y julio vinieron con aumentos importantes de la venta y el ritmo de comercialización, gracias al Fogaes y al subsidio a la tasa, ha permitido aumentar la venta de viviendas”. pic.twitter.com/hVCyoZOnbr
