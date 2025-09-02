Diputado Aedo, vocero de Comando de Jeannette Jara: “Es la propia derecha la que no ve que Kast asegure gobernabilidad y gobernanza”

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con el diputado de la Democracia Cristiana, vicepresidente de la Cámara y vocero del comando de Jeannette Jara, Eric Aedo, sobre las controvertidas declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, quien afirmó que, sin importar qué gobierno de oposición esté en el poder, la izquierda intentará derrocarlo.

🎙️#LoQueFaltaba | Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana sobre dichos en torno a la “paz social”. “Lo que veo en la candidatura de Kast es que no es capaz de tender puentes. Ha cortado los puentes con la propia derecha”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/JHnBLZCrV6 — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 2, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana sobre dichos en torno a la “paz social”. “Si no tiene capacidad de diálogo político, entonces obviamente tendrá complejidades legislativas y eso llama a una agitación social”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/O7goM90osf — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 2, 2025