Salvador Valdés sobre pensiones: “Ha habido sectores políticos que han usado esta discusión para mentir”
Conversamos en Más Que Números con Salvador Valdés, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), sobre la reforma de pensiones y la polémica en torno a la propuesta de ‘Chao préstamo’ del candidato republicano, José Antonio Kast.
